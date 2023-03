In das Großprojekt wurden fast sechs Millionen Euro investiert. Durch den Ausbau erhöhten die Logistikkapazitäten um rund 1.000 m2 Nutzfläche und 5.500 zusätzliche Paletten-Stellplätze. „Dank der Vollautomatisierung inklusive Kommissionierung und weiterer gezielter Verbesserungen wie einer direkteren Anbindung an die anderen Abschnitte des Logistikzentrums, hat sich die Durchlaufzeit der Produkte um rund 50 Prozent verringert, so dass wir jetzt nahezu doppelt so viele Paletten pro Stunde ein- und auslagern können“, erklärt Wolfgang Sageder, Geschäftsführer von Berner Österreich. Zudem können nun die Wegstrecken im innerbetrieblichen Transport deutlich reduziert werden. Der Ausbau ist auch dem Umstand geschuldet, dass der Standort Braunau als Zentrallager für den osteuropäischen Markt fungiert.



Und auch in anderen Bereichen hat Berner Investitionen getätigt. So wurde die Aftersales-Abteilung zur schnelleren Retouren-/Reklamationsabwicklung verstärkt, die Brandmeldesysteme erneuert und das WLAN-Netzwerk zur kompletten Digitalisierung der Logistik ausgebaut. Darüber hinaus wurden neue Pkw-Stellplätze errichtet und eine entsprechende Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge installiert.