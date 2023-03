Mit seinem Reifenservice von Pkw bis zum Lkw hat sich das Familienunternehmen Plankenauer in der Branche einen Namen gemacht. In Lienz wurden in den vergangenen Monaten über drei Millionen Euro in eine neue Filiale investiert, die kurz vor Frühlingsbeginn feierlich eröffnet wurde. Seither ist man in Osttirol gemeinsam mit Fastbox und damit auch mit einem Autoservice-Angebot vertreten. Auf rund 3.000 m2 und drei Geschoßen stehen sieben Pkw-Hebebühnen, eine Montagehalle für Lkw, eine 900 m2 große Werkstätte, ein 150 m2 großer Shop und ein Reifenhotel zur Verfügung. Es bietet Platz für 11.000 Kundenräder und Lagerfläche für über 8.000 Pkw-Neureifen sowie 800 Lkw-Neureifen.