Der globale Umsatz von LKQ stieg im vierten Quartal 2021 auf Jahressicht um 7,9 % auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2021 erhöhte sich um 12,6 % auf 13,1 Milliarden US-Dollar.



Auch in Europa lief das Geschäft im abgelaufenen Jahr gut. LKQ Europe erzielte im vierten Quartal 2021 ein Umsatzplus von 4,4 % auf 1,5 Milliarden EU-Dollar, die EBITDA-Marge betrug 8,9 %. Im Geschäftsjahr 2021 wurde im europäischen Geschäft von LKQ ein Umsatz von 6,1 Milliarden US-Dollar generiert – ein Plus von 10,4 % auf Jahressicht. Die EBITDA-Marge des Europa-Geschäfts belief sich im Gesamtjahr auf 10,2 %.



„Wir sind mit den Ergebnissen des Jahres 2021 sehr zufrieden. Nach einem starken vierten Quartal zeigte LKQ Europe-Team auch für das Gesamtjahr eine beeindruckende Leistung. Allerdings haben sich Unsicherheiten durch die anhaltend hohe Inflation, Covid-19 sowie die nach wie vor bestehenden Schwierigkeiten in den globalen Lieferketten deutlich erhöht. Wir arbeiten aktiv daran, Kostensteigerungen durch Preisinitiativen und Produktivitätsmaßnahmen abzufedern“, betont Dominick Zarcone, President und Chief Executive Officer der LKQ Corporation.