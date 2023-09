Nach dem Launch von PowerEdge Wischern in Europa sind als zweite Produktgruppe PowerEdge Kompressoren erhältlich. Das Einführungssortiment für den deutschsprachigen Raum besteht aus 24 Kompressoren für Pkw und sieben Kompressoren für Nutzfahrzeuge. PowerEdge fungiert dabei als eigenständige Marke, die von Denso Aftermarket vertrieben wird. Diese Ersatzteile helfen Händlern und Werkstätten, Lücken in ihren bestehenden Sortimenten zu schließen und eine wettbewerbsfähige Lösung für Kunden anzubieten, die eine Alternative in guter Qualität suchen.

Das Sortiment, das ab Juni 2023 verfügbar ist, deckt mit 31 Produkten 191 OE-Referenzen und 1.097 TecDoc Fahrzeugtypen ab, und entspricht einem Marktvolumen von 3,1 Millionen Fahrzeugen in der DACH-Region.

24 PowerEdge Kompressoren bedienen weit verbreitete Pkw-Anwendungen wie der Golf IV 1.4 und 1.6, der Opel Corsa C 1.2 und der Mercedes-Benz Sprinter 3,5t 2.1 316 CDI und 2.2. Zu den weiteren Anwendungsmöglichkeiten gehören beispielsweise Caddy III, Octavia I und A3 der Volkswagen Gruppe, Peugeot 206, 307 und Citroën C3 I, C2 der PSA Gruppe sowie Modelle von Kia/Hyundai, Opel/Saab, Renault/Nissan und Toyota.

Die sieben Kompressoren für den Nutzfahrzeugbereich bedienen Anwendungen im Bau- und Landmaschinenbereich der Marken Case, Claas, Deutz-Fahr, Fiat Agri, JCB, Lamborghini, Landini, Massey-Ferguson, New Holland, Same und Valtra.