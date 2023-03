Der Paint PerformAir ist ein spezielles Gerät, mit dem die Automatisierung in die Lackierkabine Einzug halten soll. Gerade vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und der CO2-Bepreisung, die mit Anfang 2022 auch in Österreich gestartet ist, kommt dem PPA eine gestiegene Bedeutung zu. „Der Paint PerformAir ist die Lösung für Energieeinsparungen von bis zu 70 Prozent in der Lackierkabine“, erklärte Daniel Kapeller, Verkaufsleiter Vehicle Refinishes (VR) bei AkzoNobel Österreich, im Rahmen der Präsentation. Im Wesentlichen wird mit dem Gerät, das außer- bzw. innerhalb der Lackierkabine aufgestellt wird, die Druckluft mit einer höheren Temperatur (bis zu 40 °C) und einer höheren Feuchtigkeit versehen. Damit kann bei gewissen Arbeiten das Aufheizen der Kabine entfallen und zudem können Abläufe standardisiert werden.