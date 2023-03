Bereits im Februar hat die erste Kommunikation zur Umstellung der Premio Reifen + Autoservice Betriebe auf die neue Premio-CI stattgefunden. Jetzt nutzt die GRS den Auftritt auf der Kölner Messe, um das neue Interieur und die anstehenden Umstellungspläne en détail vorzustellen. Premio Reifen + Autoservice Reifenbörse Arnold Bergkamen ist der bislang erste in Deutschland umgestaltete Betrieb neben weiteren Piloten in der Schweiz, Belgien und den Niederlanden, für die das Retail-Kompetenzcenter GRS seit letztem Jahr ebenfalls mitverantwortlich ist. Das neue Logo signalisiert Kunden nicht nur, dass es sich bei Premio um Betriebe handelt, die sich die Klimaneutralität zur Aufgabe gemacht haben, sondern auch um Werkstätten, die "e-ready" sind und in denen bereits viele Prozesse digitalisiert ablaufen. Daher kombiniert die GRS diese Punkte auch auf ihrem Messestand in Halle 8.



Zusammen mit den Mitausstellern Würth, Liqui Moly und Hella Gutmann präsentiert der Systemgeber einen voll eingerichteten Elektromobil-Arbeitsplatz mit Abschrankung und Vorgaben für den Sicherheitsbereich, isolierten Werkzeugen, Lademöglichkeiten für die Werkstatt, neuen Diagnosesystemen und besonderen Schmierstoffen sowie Kühlmitteln und Kühlmanagementsystemen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Abgerundet wird der Messestandbesuch mit der detaillierten Vorstellung der ausgebauten Digitalisierungsprozesse rund um die Warenwirtschaft tiresoft 3. Neben der GRS-eigenen E-Shop-Lösung, der neuen, integrierten Anbindung des Archivierungstools, dem Unterschriftenpad und der Zeiterfassung stehen der überarbeitete Fahrzeugscheinscanner, der digitale Profiltiefenmesser sowie weitere mobile Applikationen wie unter anderem der Barcode-Scanner hier im Fokus.