Der HVCH reguliert die Innenraumheizung, übernimmt das Thermomanagement der Batterie, und trägt damit dazu bei, deren deren Reichweite und Lebensdauer deutlich zu erhöhen. "Seit mehr als 20 Jahren beliefern wir die BMW Group mit zahlreichen Lösungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren", sagt Joe Fadool, President und General Manager, BorgWarner Emissions, Thermal and Turbo Systems. "Wir freuen uns, diese erfolgreiche Zusammenarbeit auf den Bereich Premium-Elektrofahrzeuge auszuweiten. Auf diese Weise leisten wir einen Beitrag zur Entwicklung der zukünftigen Mobilität und für eine saubere Umwelt." Der HVCH ist in Leistungsvarianten von drei bis zehn Kilowatt für Einsatzbereiche zwischen 250 und 500 Volt erhältlich. Durch das kompakte modulare Design mit reduzierter Gehäusegröße und geringerem Gewicht unterstützt die Lösung OEMs bei der Fahrzeugentwicklung.

Der Kühlmittelzuheizer hat eine hohe thermische Leistungsdichte und ermöglicht aufgrund seiner geringen thermischen Masse und seines hohen Wirkungsgrades schnelle Reaktionszeiten beim Aufheizen. Hauptkomponente des HVCH sind Dickschichtheizelemente (TFE) aus Edelstahl, die in einem Aluminiumdruckgussgehäuse untergebracht sind. Dieses sorgt für elektromagnetische Abschirmung, hält thermischen Schocks, Vibrationen sowie mechanischer Belastung stand, was in einer längeren Produktlebensdauer resultiert. Im Rahmen der Initiative "Charging Forward" fokussiert BorgWarner sich auf seine Elektrifizierungsstrategie und hat angekündigt, den Umsatz mit Produkten für Elektrofahrzeuge bis 2030 auf rund 45 Prozent zu steigern und bis 2035 CO2-Neutralität zu erreichen.