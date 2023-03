Mitgewirkt haben unter anderem Alexandra Pötsch, Projektleiterin am Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) Wien, die im Auftrag der LAP-Clearingstelle maßgeblich an der Konzeption beteiligt war, und die beiden Prüfungskomitee-Vorsitzenden Manfred Schönegger und Peter Slama. „Moderne Technologien und Arbeitsmaterialien eröffnen neue Möglichkeiten, gleichzeitig erfordern sie besonderes Know-how. Dies wollen wir auch in den Lehr- und Prüfungsinhalten abbilden und über diesen Weg das Ausbildungsniveau kontinuierlich erhöhen“, betont Manfred Schönegger. Die Überarbeitung trägt auch den Anforderungen des österreichischen Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) Rechnung.