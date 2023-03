Der Aktionszeitraum ist ab sofort eröffnet und schließt am 30. Juni 2022. Da können können Kfz-Werkstätten in Deutschland und Österreich so richtig punkten. Zu den Prämien gehören Trainings, Services, Spezialwerkzeuge und Sachprämien. Von der Kampagne profitieren außerdem die Werkstattkunden, denn sie haben im Aktionszeitraum jede Woche die Chance auf eine Rechnungsübernahme in Höhe von bis zu 250 Euro. Für die Teilnahme müssen sie lediglich ihre Rechnung auf der Aktionsseite einreichen und nehmen an der Verlosung teil.



Der Aufwand für die Werkstätten bleibt dabei gering – sie müssen sich nur beim More Continental Partner Program registrieren, das nötige POS-Material für die Vermarktung vor Ort stellt ihnen ATE digital und gedruckt kostenlos bereit. „Mit der Kampagne bieten wir Werkstätten ein umfangreiches Paket, das sowohl ihr eigenes Geschäft voranbringt, aber auch für die Kunden der Werkstätten attraktiv ist. Das ist unser Dank für die Treue unserer Kunden, die auch im vergangenen Jahr auf hochwertige Produkte und Services von ATE gesetzt haben“, erklärt Bert Lembens, Leiter Sales Service bei Continental.