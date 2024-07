Durch die wachsende Zahl an E-Fahrzeugzulassungen wird es für die Werkstätte existenzielle Arbeiten in Zukunft nicht mehr geben. Der Ölwechsel als sicherer Frequenzbringer geht verloren und durch die Rekuperation sinkt der Verschleiß bei Bremsen. Verstärkte Kundenbindungsmaßnahmen sind deshalb in Zukunft noch wichtiger, betont Mag. Michael Erb, Director CEE Real Garant.

Der Kuchen schrumpft

„Der Werkstättenumsatz wird auf jeden Fall zurückgehen und der Kuchen somit kleiner. Jetzt gilt es somit wie ein Rallyepilot in einer schwierigen Kurve gegenzusteuern, um diese Herausforderung zu bewältigen. Mehr denn je müssen Dienstleistungen rund um die Mobilität angeboten werden, sonst schnappen sich Mitbewerber der Autohäuser große Teile des Kuchens. Mit Mobilitätsgarantie, Garantieversicherung, Wartungspaket und unserer App bieten wir die Tools, damit Kunden dem Autohaus die Treue halten. In volatilen Zeiten wird ohnehin Sicherheit gesucht, die kann das Autohaus als verlässlicher Partner mit unserem Support seriös anbieten“, ergänzt Erb, der längst eine Verbesserung der Neuwagen-Liefersituation ortet.

„Nicht nur am Neu- sondern auch am Gebrauchtwagenmarkt hat sich die Situation endlich verbessert und als interessantes Detail kommt nun auch ein zunehmendes Angebot an gebrauchten Elektrofahrzeugen hinzu. Da spielt übrigens auch die Beschaffenheit des Akkus eine große Rolle. Real Garant entwickelt hier in Zusammenarbeit mit Spezialisten sein Knowhow bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben weiter und ist somit auch bei der nun zunehmenden Zahl an Plug-in-Hybrid- und E-Fahrzeugen ein kompetenter Garantieleistungspartner des heimischen Autohandels.“