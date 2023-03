Bei einer zusammen mit dem Reifenhersteller Michelin durchgeführten Sommeraktion gab es ein "Bibendum“ in Lebensgröße und als Hauptgewinn eine Vespa Elettrica zu gewinnen. Die attraktiven Preise führten zu einer Rekordbeteiligung an der Aktion. Der Reifengroßhändler Göggel bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Gewinnspiel und verspricht auch in Zukunft für interessante Aktionen zu sorgen.