Laugfs : Reifenhersteller aus Übersee sucht Vertriebspartner in Österreich

Die Laugfs Holding aus Sri Lanka fertigt und exportiert unter anderem unterschiedliche Reifen, die derzeit vor allem in die USA, Kanada, Teile der EU und den Nahen Osten geliefert werden. Nun will das Unternehmen auch in Österreich Fuß fassen und sucht dazu Vertriebspartner.