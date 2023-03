Beim Tiroler Rostschutzspezialisten DKS Technik leitet Andreas Rieder (41) nun das Innendienstteam. Er ist seit 2010 im Unternehmen und seit 2012 Leiter Einkauf sowie für das Lagermanagement verantwortlich.

In letztgenannter Funktion war er im Herbst 2019 für die Übersiedlung des kompletten Lagers von Niederösterreich nach Kufstein zuständig. Mehr als 600 Paletten wechselten damals den Standort, trotzdem war die Lieferfähigkeit durchgängig zu 100 % gegeben.

Der IT-Spezialist Andreas Rieder ist außerdem für die Optimierung der IT-Systeme und Datenverarbeitungsprogramme zuständig und gehört seit 2013 dem Team für Neuprodukteentwicklung der Eigenmarke kLine an.

Vor seinem Einstieg bei DKS Technik startete der Absolvent der Fachberufsschule für Handel und Büro seine Berufslaufbahn bei der Firma Geiger in Vomp und arbeitete im Anschluss sechs Jahre als IT Application Consultant bei Swarovski in Wattens.