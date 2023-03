Es gingen auch insgesamt die Zulassungen von gebrauchten Kraftfahrzeugen um 12,3 Prozent auf 509.621 zurück, berichtete die Statistik Austria am Donnerstag. Steigerungen gab es bei den Zulassungen gebrauchter Elektroautos.



Nach einem Plus an Pkw-Gebrauchtzulassungen von 12,8 Prozent im Jänner folgten rückläufige Zulassungszahlen im Februar (-4,1 Prozent), März (-20,9), April (-16,3), Mai (-16,2) und im Juni sogar mit -22,8 Prozent. Weniger Zulassungen gegenüber dem 1. Halbjahr 2021 verzeichneten sowohl Pkw mit Dieselantrieb (Anteil: 55,2 Prozent; -18,0 Prozent) als auch mit Benzinantrieb (inkl. Flex-Fuel; Anteil: 37,8 Prozent; -11,8 Prozent).



Hingegen nahmen die Zulassungen gebrauchter Pkw mit alternativen Antrieben mit plus 48,1 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 deutlich zu. Sie erreichten einen Anteil von 7 Prozent (2021: 4,1 Prozent) an den gesamten Pkw-Gebrauchtzulassungen. Darunter kamen Zulassungen von Pkw mit Benzin-Hybridantrieb auf einen Anteil von 3,5 Prozent (+33,1 Prozent), Pkw mit reinem Elektroantrieb auf einen Anteil von 2,3 Prozent (+83,1 Prozent) und Pkw mit Diesel-Hybridantrieb auf einen Anteil von 1,1 Prozent (+48,8 Prozent).