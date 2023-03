Qualitäts Werkstatt Produkte, dafür stehen die QWP-Ersatzteile, die in allen 18 SAG Austria-Handelsfilialen in Österreich nun zur Verfügung stehen. „Die QWP-Ersatzteile entsprechen den europäischen Normen, bestimmt für die Ersatzteil-Industrie, und bieten entsprechende Qualität. Dadurch erhalten Kunden nicht nur einen wettbewerbsfähigen Preis, sondern auch vorteilhafte Garantiebedingungen und die Qualität der Produkte, an die man sich bei Premiummarken gewöhnt hat“, berichtet CEO Christian Doser. Er hat mit 1. März 2021 die Geschäftsführung der SAG Austria Handels GmbH übernommen und ist nun für die Bereiche Derendinger, Hella Ersatzteilhandel und Matik zuständig. Die Positionierung bleibt gleich. Während Derendinger mit seinen 18 Filialen in sieben Bundesländern Kfz-Werkstätten beliefert, agiert Hella Ersatzteilehandel – in Wien und Linz vertreten – im Großhandel. Matik bleibt der Spezialist für Lkw-Teile, und dies nicht nur hierzulande, sondern auch in Slowenien.

Christian Doser leitet auch weiterhin – so wie seit vielen Jahren – die ungarische SAG-Tochter Autonet und das dazugehörige, gut sortierte Lager, das auch für die tägliche Belieferung aller SAG Austria Handels Filialen sorgt. „Das Lieferservice aus Ungarn kam aus Gründen der großen Entfernung für die westlichen Bundesländer nicht mehr in Frage. Aus diesem logistischen Grund haben wir uns aus Tirol und Vorarlberg zurückgezogen und die Zentrale der SAG Austria Handels GmbH übersiedelte von Salzburg an den Standort in der Deutschstraße in Wien 23, zuletzt ausschließlich Niederlassung von Hella Ersatzteilhandel. Mit unseren drei in Österreich bekannten Marken Derendinger, Hella Ersatzteilhandel und Matik, einem Kfz-Teile-, Schmierstoff- und Kfz-Pflegemittelprodukte-Programm mit renommierten Topmarken und 270 bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern starten wir in diesem Jahr neu durch“, verspricht der 49-jährige Stuttgarter mit immerhin 25 Jahren Erfahrung im Kfz-Teile-Vertrieb. Wobei die Lieferkapazität aus Ungarn noch weiter verbessert wird, entsteht doch bis Mitte des Jahres in der Nähe von Budapest ein 15.000 m2 großes vollautomatisches Zentrallager.

Bei seinen Aktivitäten in Österreich wird Christian Doser von Arrivierten wie Vertriebsleiter Christian Paultraxl, Vertriebsleiter Hella Ersatzteilhandel, und Category Manager Martin Heiligenbrunner sowie den beiden Regionalleitern Mario Weixelbaumer und Christian Schranz, für Derendinger und Matik zuständig, unterstützt. Verantwortlich für das Marketing ist die 28-jährige Ivana Radisavljevic aus Tirol, denn ganz ohne den Westen unseres Landes soll es doch nicht gehen. Somit eine gute personelle Mischung aus Erfahrung und neuen Impulsen, die sich durch das ganze Team der SAG Austria Handels GmbH zieht. Von der Aufbruchsstimmung sollen auch alle Kunden in Kfz-Werkstätten und Teilehandel profitieren. aü