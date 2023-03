Nun sollen Schritt für Schritt alle SATA-Marketinginstrumente auf das neue SATA-Logo umgestellt. Das Logo wird zudem – wo möglich – mit dem Zusatz „German Engineering“ ergänzt.

Passend dazu wurde bereits vor einigen Monaten die neue Unternehmens-Website sata.com in Deutschland und Österreich gelauncht, die mittlerweile auf alle Länder ausgerollt ist. Hierbei lag der Fokus auf der zeitgemäßen Visualisierung der SATA-Produkte, der vereinfachten Benutzerführung, dem Einsatz einer modernen und zukunftsorientierten Technologie-Architektur sowie der Integration der aktuellen SATA-Digitalinitiativen sie SATA Online Shops, SATA Custom Design Gun, SATA Loyalty Program coins & more, Ersatzteilefinder, und so weiter.