"Je nach Situation oder Wunsch des Fahrenden pendeln sie zwischen sportlich und komfortabel, mal mit mehr oder weniger Zwischenstufen beziehungsweise Dämpfkraftspreizung. Das dient dem perfekten Fahrgefühl und der Sicherheit", erläutert Dimitris Kouvaras, Global Training Manager der Bilstein Academy. Die Kehrseite der Medaille: Sind Stoßdämpfer für Aktivfahrwerke defekt oder verschlissen, kommt Ersatz deutlich teurer als konventionelles "Material". Gerade Besitzer älterer Autojahrgänge suchen deshalb nach bezahlbaren Alternativen zu Originalteilen.



Zeitwertgerechter Ersatz aus dem Aftermarket ist zwar deutlich günstiger, unterstützt eine aktive Regelung jedoch in den seltensten Fällen. Somit wird aus einem aktiven Hightech-Fahrwerk ein passives. Werkstätten, die ihren Kunden eine bessere Lösung anbieten möchten, können aber auf die Bilstein Aftermarket-Stoßdämpfer B4 und B6 mit dem Zusatz DampTronic zurückgreifen. Diese bilden alle Features der Originalstoßdämpfer ab und lassen sich nach der Plug-and-Play-Devise genauso leicht einbauen. Für Fahrzeuge mit Luftfahrwerken hat Bilstein ferner seine B4 Luftfedermodule im Angebot. Im Gegensatz zu vielen Remanufactured-Produkten (aufbereitete Altteile) unterstützen sie eine aktive Fahrwerksteuerung weiterhin.



Bilstein B4 DampTronic und B6 DampTronic im Vergleich Der Gasdruckstoßdämpfer Bilstein B4 entspricht in Qualität und Funktionalität zu 100 Prozent den werkseitig verbauten Komponenten – ist aber preisgünstiger. Dies gilt für die aktiv steuerbaren DampTronic -Varianten genauso wie für das Basisprodukt, das bei passiven Fahrwerken zum Einsatz kommt. Für Menschen, die besonders harte Alltagsbedingungen mit ihrem Fahrzeug zu meistern haben oder einfach dessen Performance steigern möchten, gibt es den Bilstein B6 DampTronic. Er steht für verbesserten Serienersatz in Kombination mit aktiven Fahrwerken. Über das Original hinausgehend, bietet er ein spürbares Plus an Sicherheit und Performance – ohne Tieferlegung beziehungsweise Federwechsel und ohne zusätzliche TÜV-Eintragung.



Seine höheren Leistungsreserven kommen insbesondere in folgenden Szenarien zum Tragen: auf schlechten oder kurvigen Straßen, bei sportlicher Fahrweise, in Gefahrensituationen, im Anhängerbetrieb, beim Transport von Außenlasten – wie Fahrradträgern oder Dachträgern – sowie allgemein bei schwer beladenen Fahrzeugen. Bilstein-B4-Luftfedermodule Defekte Luftfedermodule werden gerne durch relativ günstige Remanufactured-Teile ersetzt. Der Preisvorteil wird jedoch durch verschiedene Nachteile in puncto Performance und Funktionalität erkauft. Eine echte Alternative zu teuren Originalteilen stellen hingegen die Bilstein B4 Luftfedermodule dar. Als eine der wenigen Aftermarket-Optionen sind sie komplett fabrikneu, während aufbereitete Altteile unter anderem gebrauchte Stoßdämpfer mit ungewissem Verschleißstatus beinhalten. Zudem legen Hersteller von Remanufactured-Komponenten häufig das elektromagnetische Steuerventil still, statt es zu ersetzen. Hierdurch wird aus einem Highend-System mit aktiver Regelung ein passives.