Nach einer pandemiebedingten Durststrecke war es am 28. Oktober wieder so weit: Die Firma Obereder, Vertriebspartner von Castrol, lud Kunden und Kooperationspartner zum traditionellen Schweizerhaus Closing in den Wiener Prater. Es gab gute Stimmung bei Bier und Stelze und Andreas Obereder, Verkaufsleiter Gerd Bernd Lang und das Team des Castrol-Vertriebspartners bedankten sich für die Loyalität und sehr gute Zusammenarbeit der zahlreichen erschienenen Kfz-Werkstätten-Betreiber in herausfordenden Zeiten.