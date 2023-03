In den vergangenen Jahren haben die Schäden durch Hagelunwetter stark zugenommen. Die Bundesinnung der Fahrzeugtechnik reagiert darauf und verstärkt die Bemühungen rund um die Qualifizierung von Dellentechnikern.



Der Zertifizierungsprozess folgt dabei hohen Vorgaben. Um die praktische und theoretische Prüfung unabhängig und objektiv durchzuführen, wurde die SV-Union – ein Verband der gerichtlich beeideten und zertifizierten Kfz-Fachverständigen – als Prüfungsinstanz gewonnen. „Durch immer komplexere Fahrzeugkonstruktionen ist ein hohes Qualifikationsniveau bei Dellentechnikern unabdingbar. Mit unserem Zertifizierungsprogramm der Dellentechniker werden wir so dem Anspruch des Marktes gerecht und das wird durch das große Interesse an diesem Programm bestätigt“, betont Bundesinnungsmeister-Stellvertreter Manfred Kubik.



Neben der Erstzertifizierung nutzen die bereits am Markt tätigen zertifizierten Dellentechniker die Möglichkeit der verpflichteten Re-Zertifizierung. Informationen zum Zertifizierungsprogramm und den dazugehörigen Terminen sind unter www.dellen-techniker.at abrufbar.