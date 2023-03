Nach einer erfolgreichen Testphase nahm die Bilstein Academy virtuelle Trainings

Anfang 2021 regulär in das Schulungsprogramm auf. Das Format, das ursprünglich aufgrund der Corona-Beschränkungen entwickelt wurde, hat sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt, das aus dem Angebot nicht mehr wegzudenken ist. "Stand heute haben wir bereits 200 virtuelle Trainings durchgeführt, die insgesamt von mehr als 4.000 Personen besucht wurden", freut sich Rainer Popiol, Head of Bilstein Academy.

Das Programm wurde permanent um neue Themenfelder ergänzt. Im Sommer 2022 etwa kam ein eigener Kurs zum Thema Wohnmobilfahrwerke hinzu, nachdem Bilstein mit B6 Camper und B6 Camper Advanced entsprechende Aftermarket-Stoßdämpfer in sein Programm aufgenommen hatte. Dennoch war es in den letzten Monaten in den virtuellen Schulungsräumen, die über die Webkonferenz- und Lern-Software vitero laufen, etwas ruhiger zugegangen.