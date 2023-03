Wo Potenziale für nachhaltigere Materialen und Verfahren liegen und was nach dem Stand der Technik möglich ist, zeigt Continental anhand der Prototypenstudie eines Antriebsriemens. Er besteht aus nachwachsenden Festigkeitsträgern und Gummimischungen, die ohne fossile Inhaltsstoffe auskommen. Auch in der Herstellung wurden nachhaltige Materialen eingesetzt. "Riemen gehören zu den häufigsten Verschleißteilen, sind also wichtige Bestandteile, um im Ersatzteilgeschäft einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Als Materialspezialisten für Gummi sind unsere Kompetenzen in mittlerweile mehr als 150 Jahren gewachsen.

Dieses Know-how nutzen wir, um das Thema auch im Aftermarket voranzubringen. Ein solch nachhaltig produzierter Riemen kann den CO2-Footprint bei der Herstellung um mehr als 50 Prozent reduzieren, das zeigen Kalkulationen nach gängigen Berechnungsregeln zum Global Warming Potential", so Karim Fraiss, der in der Business Area Power Transmission Group von Continental als Head of Product Line Management Automotive für die Weiterentwicklung von Antriebsriemen verantwortlich ist.