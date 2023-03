Vorsicht ist geboten beim Anziehen des Wechselfilters. Greift der Monteur zum Bandschlüssel, kann dies Schäden am Filtergehäuse, wie etwa Dellen nach sich ziehen, aus denen sich durch die Pulsationen des Schmiermittels Risse am Filtergehäuse entwickeln können. Um dies zu vermeiden, sind die einzelnen Schritte der auf dem Wechselfilter aufgedruckten Montageanleitung sehr wichtig. Analog zur Montageanleitung zieht man die Wechselfilter von Hand fest an.

Gut aufpassen heißt es bei der Montage von Filterelementen, damit das Filterelement richtig im Gehäuseoberteil sitzt. Wer beim Einbau den Hinweis „oben/top“ an den Endscheiben beachtet, sorgt dafür, dass sich der Öldruck nach dem Start des Motors sofort aufbaut. Andernfalls fließt das Öl nach Abstellen des Motors aus den oberen Ölkanälen und dem Filtergehäuse in die Ölwanne zurück. Auch das bedeutet erhöhten Verschleiß, und zudem sind in diesem Fall Schmutz- und Reinseite nicht voneinander abgedichtet.