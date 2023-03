Eine Kfz-Werkstätte mag da auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen, wenn es um Klimaschutz geht, doch bei Lucky Car hat man schon vor geraumer Zeit erkannt, dass ein Umdenken nötig ist und neue, emissionsschonende Maßnahmen gesetzt. Geschäftsführer Mitar Kos ist sich sicher: "Wir werden das Ende des Autos nicht miterleben. Daher müssen wir schauen, dass wir das Autofahren zumindest so nachhaltig wie möglich gestalten." Seit 2017 darf sich Lucky Car auch offiziell klimaaktiv-Partner nennen, eine Initiative, die vom Bundesministerium für Umwelt und Klimaschutz ins Leben gerufen wurde. Die Bemühungen von Lucky Car in Richtung einer klimaschonenderen Zukunft lassen sich in drei großen Bereichen zusammenfassen.