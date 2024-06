Ladetechnologie : Sortimentserweiterung bei Banner Ladetechnologie

Die Zukunft des Ladens liegt bei Banner in den neuen Accuchargern 15 A und 25 A. Diese professionellen Ladegeräte setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Vielseitigkeit und Technologie. So hebt die innovative Technologie der Banner Group das Laden und die Pflege der Batterien auf ein neues Niveau.