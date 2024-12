Was wir bei Training und Wettkampf auf der Haut tragen, wird seit Jahrzehnten den wachsenden Anforderungen angepasst. Davon profitieren nicht nur Sportlerinnen und Sportler, sondern auch Mitarbeitende in Handwerk und Industrie. Denn in einem Arbeitsshirt von heute verbirgt sich oft Textiltechnik, die ursprünglich für den Leistungssport entwickelt wurde.

Mit neuen Materialien mehr Funktionalität

Von der Badebekleidung aus schwerer Baumwolle zum Swimsuit, den man beim Tragen kaum noch spürt: Bei Sportswear hat sich in den vergangenen 100 Jahren viel verändert. „Durch den Einsatz synthetischer Fasern wie Polyester oder Polyamid sind Kleidungsteile erheblich leichter und dehnbarer geworden. Daraus entsteht deutlich mehr Tragekomfort – insbesondere bei körperlicher Bewegung“, erklärt Mark Weber. Als Leiter der Produktentwicklung beim Textildienstleister Mewa ist er mit seinem Team für neue Berufskleidungs-Konzepte verantwortlich.

Elastische Materialien sind mittlerweile auch in nahezu jeder Arbeitskleidung zu finden. Doch moderne Textilfasern können noch viel mehr, wie Weber erläutert. So sorgt beispielsweise die Kombination von Synthetik mit Baumwolle dafür, dass Schweiß effektiver aufgenommen wird und so Körpergeruch minimiert. Einen anderen Gewebeaufbau aus dem Sportsektor nutzt die Berufskleidung Mewa Peak für Industrie und Handwerk. Hier enthalten die Polyesterfasern Partikel aus Aktivkohle, die Feuchtigkeit und Wärme aufnehmen oder abgeben können. Durch die thermoregulierenden Eigenschaften wird das Schwitzen abgemildert, die Kleidung bleibt trockener und das typische Frösteln bei schweißnasser Kleidung entfällt.