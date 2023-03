Die Automobilbeleuchtung ist Dank immer neuer technologischer Fortschritte extrem vielseitig geworden. Vor allem Weiterentwicklungen der LED-Technologie haben neue Möglichkeiten eröffnet. LEDs benötigen sehr wenig Bauraum und überzeugen dabei mit herausragenden Helligkeitswerten, was Herstellern eine enorme Freiheit in der Gestaltung ihrer Lichtlösungen gibt. "Die Oslon Black Flat Produktfamilie ist seit vielen Jahren eine ideale Lösung für qualitativ hochwertige und gleichzeitig kostenoptimierte Scheinwerferdesigns", so Philipp Puchinger, Marketing Manager Automotive Exterior bei ams Osram. Die oberflächenmontierbaren Bauteile lassen sich einfach in die standardisierten Fertigungsprozesse der Hersteller verarbeiten.

[Bild:2]

Neben der marktführenden Helligkeit von Typ 460 Lumen bei 1A zeichnet sich die Ein-Chip-Variante durch ihre kompakten Abmessungen von 3,75 Millimeter mal 3,75 Millimeter aus. Die spezielle "QFN"-Plattform der LEDs ermöglicht Kunden ein besonders einfaches thermisches Management. So können Kühlkörper je nach System deutlich verkleinert werden, oder gar ganz entfallen. Das Leadframe-Gehäuse der Oslon Black Flat X Familie erzielt zudem einen niedrigeren thermischen Widerstand (Rth) als die in diesem Zusammenhang bisher führenden Keramik- Gehäuse. Zusammen mit einem speziellen TiO2-Verguss liefert das schwarze Gehäuse der LEDs hohe Kontraste von 1:200. Darüber hinaus zeichnet die neuen Bauteile eine besonders homogene Lichtverteilung sowie eine hohe Farbtreue über den Winkel aus.