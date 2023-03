Beim Herkules Painter handelt es sich um eine sichere Arbeitsbühne für alle Arbeiten rund um das Fahrzeug. Selbst die Arbeiten an hohen Fahrzeugen wie Lkw oder Bussen können mit sicherem Stand und ergonomischer Arbeitshöhe erledigt werden. Dank der Räder kann die Hebebühne in der Werkstatt problemlos rangiert werden. Wegen ihrer Konstruktion ist die Hebebühne für kleine Räume in der Lackiervorbereitung sowie in den Lackierkabinen geeignet. Im April 2022 wird der Herkules Painter 04 in Sonderlackierung, der bei der Instandsetzung des Busses der Kelly Familie zum Einsatz kam und von Joey Kelly signiert wurde, für einen guten Zweck versteigert. Der Erlös des Painters geht an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern." Alle Informationen zur Versteigerung des Painters finden Sie auf der Hedson-Webseite.