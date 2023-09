Das Konzept P Zero World Authorized Dealer bezeichnet Reifenfachbetriebe, die sich darauf konzentrieren, die Bedürfnisse der modernen Automobilität, charakterisiert von steigender Vielfalt und größeren Reifendimensionen, zu erfüllen. Dabei steht die individuelle Betreuung des Endverbrauchers im Mittelpunkt.



Durch kompetente Beratung und erstklassigen Service werden die Ansprüche jedes Kunden auf höchstem Niveau erfüllt. "Wir sind stolz darauf, den ersten Pirelli P Zero World Authorized Dealer in Österreich zu eröffnen und damit ein starkes Signal an den anspruchsvollen österreichi- schen Markt zu senden", sagt Erik Vecchiet, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Pirelli Deutschland und Österreich. "Mit seinem starken saisonalen Geschäft im Herbst und Frühjahr ist dieses Verkaufsgebiet sehr attraktiv, auch in Anbetracht des schnell wachsenden Wohngebiets in diesem Teil der Stadt. Ziel des Driver Seestadt-Teams von zehn Profis ist es, allen Kunden mit diesem hochspezialisierten Geschäft ein professionelles Ambiente sowie einen exzellenten Service für Reifen und Felgen zu bieten."

Das Kompetenzzentrum verfügt über eine Fläche von 1.000 m2, die sich auf den Verkaufsbereich und die Werkstatt aufteilen. Das Gebäude erstreckt sich über fünf Etagen, in denen sich ein Lager und ein modernes Depotkonzept befinden. Im geräumigen Showroom können Kunden in die Welt von Pirelli eintauchen und sich über das Portfolio der Ultra-High-Performance Reifen des Premiumherstellers und weiterer Marken informieren. Zudem wird ein breites Sortiment an Felgen präsentiert, inklusive eines Felgen-Reparaturservice. Für Kunden mit Elektrofahrzeugen ist eine Ladestation auf dem Gelände geplant.

Alberto Zanoli, Geschäftsführer Driver Italien und Europa, erläutert: "Das Driver Programm entwickelt eine starke Präsenz in Europa mit über 1.250 Verkaufsstellen in acht Ländern. Die Eröffnung des ersten Driver Shops auf dem österreichischen Markt ist ein weiterer wichtiger Meilenstein. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren Händlern Hebel und Inhalte zur Verfügung zu stellen, mit denen sie ihr Geschäft ausbauen und sich vom Markt abheben können, indem sie Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an Dienstleistungen rund um Reifen und Fahrzeugwartung anbieten."



→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Das Driver Reifenzentrum Seestadt kann saisonal etwa 3.500 Räder und Reifen von Kunden lagern und hat ständig ca. 5.000 Neureifen vorrätig. "Auf Anfrage können zusätzliche Dienstleistungen wie Fahrzeugabholung und -rückgabe, Mietwagen, mobile Montage und die Mobilitätsgarantie geboten werden."