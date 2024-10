Ebenfalls im Sortiment von Stockmeier Chemie befindet sich GlossTec Double Wax, ein vielseitig einsetzbares Konzentrat für die professionelle Konservierung von Lackoberflächen. Es bewirkt einen schnellen Aufriss der Wasseroberfläche, erzielt eine beeindruckende Trocknung und erzeugt einen intensiven Tiefenglanz auf der Lackoberfläche.



Last but not least gibt es noch GlossTec Polish als trocknungsunterstützende Schaumpolitur für Autowaschanlagen mit Schaumvorhang. Das voluminöse, geschlossene Schaumbild sorgt für eine beeindruckende Optik und der intensive Frischeduft für eine angenehme Duftnote.