Insgesamt werden zur The Tire Cologne 2022 rund 300 Unternehmen und Marken aus 35 Ländern erwartet, die ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren – darunter natürlich zahlreiche namhafte nationale und internationale Branchenplayer. Vor dem Hintergrund der herausfordernden globalen Rahmenbedingungen ist dies ein sehr positives Veranstaltungsergebnis, denn aktuell zeigen die ausgehende Pandemie, aber auch der kriegerische Konflikt in der Ukraine, immer noch unmittelbare Auswirkungen. Die The Tire Cologne bietet ein Branchenabbild auf allen Ebenen. Dazu gehören natürlich die Reifenindustrie und der Reifenhandel mit den verwandten Branchen wie Räder, Runderneuerung, Großhandel, aber auch zusätzliche Services in der Reifenwerkstatt. Abgerundet wird die Veranstaltung durch Netzwerkveranstaltungen, Kongresse und ein breitgefächertes Eventprogramm. Die The Tire Cologne belegt die Hallen 6, 7 und 8 des Kölner Messegeländes. Organisiert wird die The Tire Cologne von der Kölnmesse sowie dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) als ideeller Träger.