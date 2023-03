Die The Tire Cologne, die am Donnerstag, 26. Mai 2022 zu Ende ging, bestätigte mit einem starken Messeverlauf ihre Position als international führende Plattform der globalen Reifen- und Räderbranche. Insbesondere mit Blick auf die aktuelle geopolitische Lage überzeugte die Messe mit rund 12.000 Fachbesuchern aus 100 Ländern auf ganzer Linie. Die rund 300 ausstellenden Unternehmen und Marken aus 35 Ländern zeigten sich sehr zufrieden mit der erfreulich hohen Besucherfrequenz, der Internationalität und der überzeugenden Qualität der Fachbesucher. Neben der Katalysatorfunktion für das internationale Branchenbusiness konnte die The Tire Cologne zudem als Thementreiber wichtige Impulse setzen.



In den Präsentationen der Unternehmen, vor allem aber im Konferenz- und Eventprogramm wurden Lösungen zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und der Zukunft der Mobilität aufgezeigt und diskutiert. „Die The Tire Cologne hat eindrucksvoll abgeliefert, als internationale Branchenplattform und als Weichensteller für die Zukunft. Das ist die perfekte Vorlage, um die The Tire Cologne 2024 auf das nächste Level zu heben“, so das Resümee von Oliver Frese, Geschäftsführer der Kölnmesse. Die The Tire Cologne präsentierte Innovationen und Produkte aus den Segmenten Reifen und Räder, Kfz-Services und Werkstattbedarf, Reifenrunderneuerung sowie Altreifenverwertung und -entsorgung.