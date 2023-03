Das Angebot umfasst die vier Produktgruppen Austausch-, Einsatz-, Gehäuse- und Kennfeld-Thermostate. Mit mehr als 180 Referenzen startet das Thermostate-Programm mit einer Marktabdeckung von 70 %, im Laufe des Jahres peilt das Unternehmen 90 % an. „Wir gehen konsequent beim Ausbau unseres Portfolios voran und stärken die Marke Continental. Mit der Aufnahme von Thermostaten gehen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg hin zu unserer Vision, Werkstätten alles aus einer Hand anzubieten“, erläutert Peter Wagner, Leiter des Geschäftssegments Automotive Aftermarket bei Continental. Die Thermostate werden nach den Luft- und Ölfiltersystemen, Scheibenwischersystemen und Riementriebkomponenten ebenfalls unter der Marke Continental im Kfz-Aftermarket angeboten.



Das neue Programm bietet den Kfz-Betrieben und dem Teilehandel nicht nur Roh-Thermostate mit passenden Dichtringen, sondern auch ein breites Programm an Einsatz-Thermostaten mit passenden Dichtungs-Sets zum Einbau in intakte Gehäuse und Motorkomponenten. In die dritte und vierte Produktgruppe hat Continental Roh- und Einsatz-Thermostate mit den passenden Gehäusen gepackt.