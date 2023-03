Ein Erfolgsfaktor ist das europäische Zentrallager in Leverkusen-Hitdorf, das in den letzten Jahren seine Kapazitäten deutlich erhöht hat und mit modernsten digitalen Logistiksystemen ausgestattet wurde. Neben Investitionen in Bestand und Technik wurde gegen den allgemeinen Trend auch das Personal aufgestockt und weiterqualifiziert.





Dass TMD Friction aus dem schwierigen „Corona-Jahr“ 2021 so stark hervorgeht, liegt an kontinuierlichen Investitionen in eine intelligente, digitale und nachhaltige Lagerlogistik. Beispielsweise wurden durch eine neue Wegeoptimierungs- und Nachschub-Strategie im Warehouse-Management System SAP EWM signifikante 30 Prozent Wegeoptimierungen erzielt. Diese Änderungen führten im Ergebnis zu erheblichen Effizienz- und Flexibilitäts-Steigerungen. „Auch in den Bereichen Verpackungsautomatisierung, Prozess Engineering und Ein- und Ausfuhradministration haben wir unsere Position gestärkt“, erklärt Christian Stange, Vice President Global Supply Chain Management im Independent Aftermarket bei TMD Friction und Geschäftsführer der TMD Friction Services GmbH. „Gerade auf dem Höhepunkt der Corona-Krise hat sich unser wirkungsvolles Personal-Rotationssystem bewährt. Das Zentrallager wurde nicht einen Tag Corona-bedingt geschlossen, sodass wir zu jeder Zeit lieferfähig waren“ erläutert Christian Stange weiter.





Ein weltweit nahtlos funktionierendes Produktions- und Supply-Chain Netzwerk, ein sehr ausgereiftes Lieferantenmanagement, hochmoderne Fertigungs- und Logistikkapazitäten in Europa sorgen für eine exzellente Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit der Transporte, ermöglichen kurze Wege, eine qualitativ hochwertige Fertigung und eine nachhaltige Lieferkette nach strengen Umweltstandards. „Die Auszeichnung honoriert unsere großen Anstrengungen und zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Diesen wollen wir auch in Zukunft weitergehen und unseren Kunden durch reibungslose Logistikprozesse alle Probleme abnehmen“, erklärt Christian Stange.