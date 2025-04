Für Autohäuser und Werkstätten bedeutet diese Produkteigenschaft laut K&K eine Erweiterung der Installationsmöglichkeiten. "Eine entscheidende Rolle bei der Abwehr spielt der richtige Verbau, denn nur eine optimal verbaute Marderabwehranlage entfaltet ihr volles Potenzial", erklärt K&K in der Aussendung.

Die Hochspannungs- und Ultraschallgeräte sollten also dort angebracht werden, wo sie am meisten Sinn ergeben. Das bedeutet, ganz tief unten im Eintrittsbereich der Tiere und somit auch an Stellen, die starker Feuchtigkeit oder Schmutz ausgesetzt sind. Die Marderabwehranlagen von K&K sollen als "Türsteher" fungieren und unerwünschte Besucher schon vor dem Eintritt in das Fahrzeug abschrecken.

Ein robuster Schutz vor äußeren Einflüssen soll die K&K Marderabwehrgeräte optimal für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausstatten und eine langfristige sowie zuverlässige Abwehr ermöglichen. Dadurch soll sich gleichzeitig auch der Reparaturaufwand durch Marderschäden verringern.