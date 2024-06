Ein häufiger Standortwechsel oder das dauerhafte Parken erhöht das Risiko, in das Revier eines Marders zu gelangen, der sich an den mitgebrachten Duftspuren des „Heimmarders“ stört. Das Ergebnis ist unter Umständen nicht nur ein dickes Loch in Kabeln und Schläuchen, sondern auch in der Urlaubskasse.



Eines der besten Arsenale auf dem Markt bietet K&K Marderabwehr aus Deutschland an. Rund 35 Jahre Erfahrung und einzigartige Technologien haben nicht nur viele freie Werkstätten überzeugt, sondern auch die Automobilhersteller. So sind Produkte von K&K Marderabwehr unter anderem bei Volkswagen, Opel, Kia, Ford & Co. erhältlich. Ein Grund mehr also, dass man eine Marderschutzberatung in die übliche „Urlaubscheck“ Routine mit einbaut.

Abwehrlösungen mit eigener Stromversorgung für Wohnmobile

Sowohl für E-Fahrzeuge als auch bei Wohnmobilen empfehlen sich Marderabwehrlösungen mit eigener Stromversorgung, um auch beim Ladevorgang dauerhaft geschützt zu sein.

Mit dem M9300, dem M9700 und dem M9900 bietet K&K drei autarke Hochspannungsgeräte, welche entsprechend den persönlichen Präferenzen des Kunden sowie dem individuellen Marderproblem ausgewählt werden können. Von zusätzlichem Ultraschall bis integriertem Schlafmodus wird die volle Bandbreite an den batteriebetriebenen Abwehrmöglichkeiten abgedeckt. Zudem können alle drei Produkte mit einer Low-Battery-Anzeige punkten.

Auch im Spritzwasserbereich einsetzbar

Ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal sind dabei die Multi-Kontakt-Hochspannungsbürsten. Diese durchstreichen wie ein Kamm das Fell des Marders, so dass sie direkt die Haut des Tieres berühren und es einen lehrreichen, aber harmlosen Stromschlag erhält. Bei herkömmlichen Anlagen funktioniert dies nur an freiliegenden Körperstellen wie Schnauze oder Pfote.

Aufgrund der absoluten Wasserdichtigkeit können die Geräte auch tief unten im Spritzwasserbereich verbaut werden und somit den besonders schutzwürdigen Eintrittsbereich des Marders bewachen.