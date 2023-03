Die Thermal Management Business Unit (TBU) wird operativ flexibel und unabhängig sein und verfügt über ein Team aus Forschungs- und Entwicklungsspezialisten, die ihren Sitz im Innovationszentrum von UFI in Ala / Trentin haben.



Mit der neuen Sparte ist UFI Filters gerüstet für die fortschreitende Neuausrichtung der Automobilindustrie hin zur Elektrifizierung von Fahrzeugen. Auf diese Weise will das Unternehmen technologische Innovationen schneller voranbringen und den Anforderungen des Marktumfelds für High-Tech-Produkte besser gerecht werden. Der neue Geschäftsbereich wird von Ivano Cordioli geleitet. Cordioli blickt auf 15 Jahre Erfahrung in der Unternehmensgruppe zurück. Er bekleidete Positionen mit zunehmender Verantwortung, vom Projektingenieur bis hin zum Business Development Director.