Spatenstich für den Neubau der Lackiererei am Audi-Standort Neckarsulm: (v.l.n.r.) Marco Maccari, Leiter in der Fertigungsplanung Lackiererei und Projektleiter für den Neubau; Fred Schulze, Werkleiter am Audi-Standort Neckarsulm; Rainer Schirmer, Betriebsratsvorsitzender am Audi-Standort Neckarsulm; Achim Diehlmann, Leiter Umweltschutz am Standort Neckarsulm und Projektleiter Mission:Zero.