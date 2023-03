Die Monteure mussten in einem zweitägigen Wettkampf ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen unter Beweis stellen. Das umfasst die Reparatur und den Austausch einer Windschutzscheibe, den Austausch von Seiten- und Heckscheiben und die Rekalibrierung eines Fahrerassistenzsystems, aber auch die Servicequalität gemäß der anspruchsvollen Standards des Belron Konzerns. Sorgfalt, Fingerspitzengefühl und Geschicklichkeit, aber natürlich auch Effizienz und Geschwindigkeit waren die entscheidenden Kriterien. In der sog. Mistery-Kategorie schnitt Dragan sogar am besten ab. Hier galt es, beim Aussaugen des Fahrzeugs die Spreu vom Weizen zu trennen und kleine Wertgegenstände wie Ringe oder Schlüssel nicht zu übersehen.



Die Weltmeisterschaft der Autoglasbranche „Best of Belron“ ist seit über 20 Jahren eine feste Institution. Nach anspruchsvollen Vorentscheidungen und einem knappen halben Jahr intensiver Vorbereitung reiht sich Milligan nun ein in die Riege der globalen Champions aus Ländern wie Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Deutschland und den USA. Als besondere Anerkennung seiner Leistung erhält er nun neben dem prestigeträchtigen Titel „Best of Belron“ den Preis eines Jahresgehalts.



Dragan Meljancic zum Event: „Ich bin stolz, dass ich Österreich bei dieser Weltmeisterschaft vertreten durfte. Der Wettbewerb war hart, aber einfach ein unvergessliches Erlebnis. Ich gratuliere Joe und freue mich darauf, den Spirit, meine Fähigkeiten und mein Fachwissen jetzt weiterhin bei Carglass Österreich einzubringen, um unsere neuen Monteure zu schulen und unsere Kunden weiterhin zu begeistern.“