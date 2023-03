2021 war für Valmet Automotive EV Systems von Wachstum geprägt. So gab das Unternehmen drei neue Batterieproduktionsverträge bekannt, eröffnete in Uusikaupunki das unter einem Dach mit der Autofabrik befindliche Batteriewerk und schloss die Erweiterung des Werks Salo ab. Außerdem begann das Unternehmen mit dem Bau seiner ersten Batteriefabrik in Deutschland am Standort Kirchardt und der Erweiterung des Batterietestzentrum in Bad Friedrichshall.



Innerhalb nur weniger Jahre hat Valmet Automotive eine Position als weltweit führender Auftragshersteller von Batterien für die Elektromobilität erreicht. Das Unternehmen hat sich in dieser Zeit auch zum Tier-1-Systemlieferanten entwickelt mit einem umfassenden Angebot an F&E-, Test- und Fertigungsdienstleistungen für Batteriesysteme. So hat Valmet Automotive im Jahr 2021 sein eigenes modulares Power Pack für Off-Highway-Zwecke eingeführt.