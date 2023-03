Ekaterina Chesnokova kam 2018 zu Würth und verfasste dort ihre Masterarbeit im Rahmen ihres Psychologie-Studiums an der Universität Wien. Nach Studienabschluss brachte Chesnokova ihre Expertise als Personalentwicklerin und Arbeitspsychologin in das Unternehmen ein. Seit September 2021 leitet Chesnokova den Bereich "Personalentwicklung und Recruiting" mit großem Verantwortungsbewusstsein und Gestaltungswillen – im Juli 2022 stieg sie in das Top Management von Würth Österreich auf. "Es ist mir ein großes Anliegen, Netzwerke und Strukturen so zu gestalten, dass Personen im Unternehmen zufrieden und produktiv arbeiten können. Die Mitarbeitenden sollen nach der Arbeit mit einem guten Gefühl nach Hause gehen“, betont Chesnokova.