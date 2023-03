Zielsetzung der zweitägigen Arbeitstagung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer war, auf die generellen und aktuellen Herausforderungen in der Kfz-Branche einzugehen, Lösungen zu diskutieren und Aufgabenstellungen zu definieren. Aufgeteilt in vier Arbeitsgruppen: Automobilhandel, Reparatur, Öffentlichkeitsarbeit und Berufsbildung, wurden die Erfahrungen der einzelnen Ländern ausgetauscht, Ideen geboren und in vielen Bereichen auch Strategien erarbeitet um gemeinsam vorzugehen.