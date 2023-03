In diesem Jahr fanden bereits zwei kostenlose virtuelle Trainings mit dem Titel "Bilstein-Fahrwerktechnik für Camper" statt. Da die potenzielle Zielgruppe unter den Werkstattmitarbeitern riesig ist, kommt nun ein weiterer Termin am 15. September 2022 um 15 Uhr dazu. Anmeldung direkt auf der Seite der Bilstein Academy. Die Dauer des live von einem Trainer durchgeführten Online-Kurses beträgt circa eine Stunde. Konkret geht es dabei um Einsatzbereiche der neuen Camper-Stoßdämpfer, Kundenerwartungen, das Bilstein-Camper-Produktprogramm sowie Aufbau und Funktion der Hochleistungsdämpfer. Auch der Einbau wird im Rahmen des Trainings natürlich

behandelt. Die Teilnehmer werden in allen Abschnitten der Schulung interaktiv eingebunden und müssen immer wieder Fragen beantworten. So wird das Wissen vertieft. Nach dem Training bekommen alle Absolventen ein hochwertig gedrucktes Zertifikat von Bilstein zugeschickt, damit sie ihr neues Know-how jederzeit nachweisen können.