35 % aller Fahrzeuge sind weltweit in Weiß-Nuancen lackiert. Seit elf Jahren ist dieser Farbton nun jetzt schon die Nummer eins, musste aber kontinuierlich Marktanteile abgeben und hat beispielsweise 2021 drei Prozentpunkte verloren. Den zweiten Platz teilen sich Schwarz und Grau mit jeweils 19 %, wobei Grau im Vorjahr um vier Prozentpunkte zulegen konnte.



Wirft man den Blick nach Europa, so ist hier Grau mit 27 % die beliebteste Farbe, gefolgt von Weiß mit 23 % und Schwarz mit 22 %. Der Mut zu bunten Farben ist bei den Autokäuferinnen und -käufern also nicht sehr stark ausgeprägt – mit einigen wenigen Ausnahmen: Blau kommt global auf 8 % und in Europa sogar auf 11 % – das bedeutet weltweit Platz fünf und in Europa Platz vier. Rot ist hingegen in Nordeuropa (8 %) nicht unbeliebt und auch in Europa (5 %) nachgefragt, im großen Markt China hingegen mit 2 % am unteren Ende der Tabelle zu finden. Grün, die Farbe der Hoffnung, ist mit 1 % Anteil weltweit auf den hinteren Rängen zu finden, wie sich dem Axalta Global Automotive Color Popularity Report weiter entnehmen lässt.