Die Tests in den Erprobungsfahrzeugen dienten nicht nur dazu, mehr über die Wirksamkeit der Filter zu erfahren, sondern auch der Untersuchung, ob die Fahrzeugnutzung dadurch beeinflusst wird. Nach über 50.000 Kilometern Dauerlauf mit dem Audi e-tron hätten sich keinerlei negative Auswirkungen auf den Betrieb des Elektrofahrzeugs gezeigt, auch nicht an heißen Sommertagen oder beim Schnellladen.



Das System sei laut Audi so wirksam, dass je nach Nutzungsszenario, etwa in einer hoch belasteten Stadt wie Stuttgart, mengenmäßig die Partikel des Audi e-tron komplett herausgefiltert werden. In noch stärker verschmutzten Städten wie Peking können die Feinstaubemissionen in einem typischen Kunden-Szenario aktiv und passiv von bis zu drei Fahrzeugen absorbiert werden. Um das System noch effizienter zu machen, strebt Audi in Kooperation mit Mann+Hunnel eine Vernetzung mit bereits bestehenden Sensoren etwa von Wetterstationen an. Außerdem soll eine Anzeigelogik im Fahrzeug entwickelt werden. So können sich Insassen darüber informieren, wann das System aktiv ist und wie viel bereits gefiltert wurde.