Ab sofort sind drei verschiedene Reifenmodelle in je fünf Dimensionen mit ContiRe.Tex-Technologie bei allen österreichischen PIA-Betrieben bestellbar. Zudem verstärken die Autohäuser PIA Wien Hietzing und PIA Graz- Liebenau als Pilotbetriebe mit gezielten Marketingaktivitäten die Bekanntheitssteigerung der nachhaltigeren Reifenvariante.



Wolfgang Moser, Leitung After Sales PIA Österreich, ist überzeugt von den nachhaltigen Produkten und der Kooperation: "In allen Lebensbereichen zeigt uns der Klimawandel, dass wir als Gemeinschaft jetzt handeln müssen. Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, damit die Welt für Mensch und Tier auch in Zukunft lebenswert bleibt. Jeder Schritt im Recycling, sei er noch so klein, trägt in Summe dazu bei, die Ressourcen auf unserer Erde zu schonen und den Klimawandel zu entschleunigen."



Moser ergänzt: "Durch die neuen Reifen mit der Conti Re.Tex Technologie haben unsere Kunden die Möglichkeit, beim Reifenkauf auf ein nachhaltigeres Serienprodukt zurückzugreifen, ohne dabei in puncto Komfort und Sicherheit Abstriche machen zu müssen. Durch das Ersetzen des Polyestergarns in der Karkasse des Reifens, macht Continental einen ersten wichtigen Schritt in Richtung 100-prozentig nachhaltiger Reifen. Wir als PIA freuen uns darauf, dieses innovative Produkt unseren Kunden anbieten und in Österreich pilotieren zu können."