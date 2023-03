Am 3. Mai 2021 war der erste offizielle Arbeitstag der beiden jungen Kfz-Enthusiasten, die sich bis zum August mit zwei Lehrlingen und einer Bürokraft verstärken wollen, am Standort der B&P Kraftfahrzeuge GmbH in einem neu geschaffenen und direkt an der Reschen- Bundesstraße gelegenen Gewerbegebiet in Tösens. Schon zu Beginn der Planungen war für die Jungunternehmer klar, dass sie in Sachen Werkstattequipment überwiegend auf das Angebot von Kastner zurückgreifen wollen. Seit 2018 ist Kastner-Gebietsleiter Hermann Hell mit Jimmy Buchhammer und Mathias Pregenzer in regem Austausch gestanden und hat gemeinsam mit ihnen die Planung für die technische Ausstattung des neuen Kfz-Betriebs vorgenommen. In weiterer Folge wurde eine Vielzahl an modernen Geräten für die Kfz-Werkstätte geliefert und montiert. Dazu zählen unter anderem zwei Stück elektrohydraulische 2-Stempel- Hebebühnen mit 3,5 Tonnen Traglast und Schwenkarmlastaufnahme von AutopStenhoj, die explizit auch für das sichere Anheben von Elektrofahrzeugen ausgelegt sind, und eine Unterflur-Scherenhebebühne RAV 650.5.55 ISI von Ravaglioli mit einer Tragkraft von 5 Tonnen, mit der dank integriertem Radfreiheber, hinteren Schiebeplatten und Drehteller-Aussparungen mit Füllstücken die komplette Achsvermessung durchgeführt werden kann. An Bord ist auch ein Gelenkspieltester mit 4 + 8 Bewegungen.