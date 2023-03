Die Besucher der WM Fahrzeugteile Austria Hausmesse können sich somit an diesen beiden Tagen bei den Mitarbeitern von WM Fahrzeugteile Austria und den ausstellenden Lieferanten über Neuigkeiten informieren. „An Veranstaltungen fehlte es ja in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt, und da tut es wohl gut, sich mit Experten aus der Branche wieder einmal auszutauschen und die neuesten Informationen einzuholen. Ohne Übertreibung ist das who is who der internationalen Kfz-Teile- und Werkstattausrüstungsszene vertreten und unser gesamtes Vertriebs-Team aus allen Standorten und auch Kollegen aus Deutschland stehen zur Verfügung. Haben wir doch ein vielfältiges Programm mit der einen oder anderen Neuigkeit zu präsentieren, von der alle Kfz-Werkstättenbetreiber und schließlich deren Kunden profitieren können. Und last but not least nützen wir die Hausmesse um auch unseren 10. Geburtstag in Österreich mit attraktiven Jubiläumsangeboten zu feiern. Und alle Gäste werden in der Zeit von 10 bis 17 Uhr mit Speisen und Erfrischungen verwöhnt. Ganz einfach ein angenehmes Ambiente mit hohem Informationsgehalt und sehr guten Networkingmöglichkeiten im Zeichen der sehr guten Entwicklung in Österreich“, betont WM Fahrzeugteile Austria Geschäftsführer Martin Pemmer.



Tatsächlich hat sich beim Kfz-Teile- und Werkstattausrüstungsgroßhändler mit gelb-grüner CI in den vergangenen Jahren einiges in Österreich getan und in dieser Tonart soll es auch weitergehen. In Klagenfurt wurde eine neue Filiale im neuesten modernen und einladenden Erscheinungsbild eröffnet. Der Standort in Asten bei Linz erfuhr eine Verdoppelung der Lagerfläche für die noch bessere Kundenbetreuung in Oberösterreich, und dem westlichen Niederösterreich. Weiters wurde der Zubau des Lagers in Salzburg erst vor wenigen Monaten fertiggestellt und in Feldkirchen bei Graz entsteht eine neue Niederlassung, die Mitte 2023 startet. Neben der Zentrale in Wien 22, gibt es Filialen in Perchtoldsdorf, südlich von Wien und Innsbruck. „Die Ware kommt aus dem großen Zentrallager der WMSE, mit täglichem Nachschub. Somit passt das Lieferservice perfekt, wobei wir in unserer Zentrale und in den Filialen über gut sortierte Lager für Ersatzteile mit Fokus Pkw, Kombi, SUV und leichte Nutzfahrzeuge verfügen. Bei der Werkstatt-Messe werden wir übrigens auch unsere neue eigene Schmierstoffmarke Master Oil vorstellen. Und natürlich präsentieren wir auch unsere Werkstattausrüstungsmarke Monochrom mit dem top-aktuellen WM Leasingangebot für die maßgeschneiderte Finanzierung bei der Modernisierung der Kfz-Werkstätte sowie wichtige Tools wie den Online Teile- und Technikkatalog WMKAT+ und Repdoc mit Motiondata-Anbindung, den Werkstattfinder autoservice.com und die Werkstattkonzepte Angebote wie Auto Pro Plus sowie als traditionsreicher Bosch-Kooperationspartner 1a Autoservice. Wir freuen uns auf den Besuch von Kunden und solchen, die es noch werden möchten.“

Anmeldung erforderlich unter www.werkstattmesse.at