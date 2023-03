Besuchern für die Werkstattmesse von WM Fahrzeugteile Austria und somit eine gelungene Premiere. "An Veranstaltungen fehlte es ja in

den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt, und da tats wohl gut, sich mit Experten aus der Branche wieder einmal auszutauschen und die neuesten Informationen einzuholen. Ohne Übertreibung konnten wir das who is who der internationalen Kfz-Teile- und Werkstattausrüstungsszene aufbieten und unser gesamtes Vertriebs-Team aus allen Standorten und auch Kollegen aus Deutschland waren dabei. Konnten wir doch unser vielfältiges Programm mit der einen oder anderen Neuigkeit präsentieren, von der alle Kfz-Werkstättenbetreiber und schließlich deren Kunden profitieren. Und last but not least nutzten wir die Hausmesse um auch unseren 10. Geburtstag in Österreich mit attraktiven Jubiläumsangeboten zu feiern. Somit freut es uns, dass wir ein angenehmes Ambiente mit hohem Informationsgehalt und sehr guten Networkingmöglichkeiten im Zeichen der sehr guten Entwicklung in Österreich bieten konnten, das sehr gut angenommen wurde“, betont WM Fahrzeugteile Austria Geschäftsführer Martin Pemmer.

Tatsächlich hat sich beim Kfz-Teile- und Werkstattausrüstungsgroßhändler mit gelb-grüner CI in den vergangenen Jahren einiges in Österreich getan und in dieser Tonart soll es auch weitergehen. In Klagenfurt wurde eine neue Filiale im neuesten modernen und einladenden Erscheinungsbild eröffnet. Der Standort in Asten bei Linz erfuhr eine Verdoppelung der Lagerfläche für die noch bessere Kundenbetreuung in Oberösterreich, und dem westlichen Niederösterreich. Weiters wurde der Zubau des Lagers in Salzburg erst vor wenigen Monaten fertiggestellt und in Feldkirchen bei Graz entsteht eine neue Niederlassung, die Mitte 2023 startet. Neben der Zentrale in Wien 22, gibt es Filialen in Perchtoldsdorf, südlich von Wien, und Innsbruck. Martin Pemmer: „Die Ware kommt aus dem großen Zentrallager der WMSE, mit täglichem Nachschub. Somit passt das Lieferservice perfekt, wobei wir in unserer Zentrale und in den Filialen über gut sortierte Lager für Ersatzteile mit Fokus Pkw, Kombi, SUV und leichte Nutzfahrzeuge verfügen.“