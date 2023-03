Das automatische Nutzfahrzeuggetriebe TraXon mit 12 oder 16 Gängen ist das in jungen Fahrzeugen am meisten verbreitete Getriebe für schwere Nutzfahrzeuge auf dem europäischen Markt. Neben großen Marken im Lkw-Bereich verwenden auch viele Bushersteller dieses Getriebesystem. Seit 2014 als Nachfolger des Modells AS-Tronic in Serienproduktion, dürften Fahrzeuge mit diesem Getriebetyp nun zunehmend in freien Nfz-Werkstätten auftauchen. Obwohl durch die automatische Betätigung die Abnutzung der Kupplung deutlich geringer ist als bei früheren handgeschalteten Getrieben, ist auch beim TraXon die Reibkupplung weiterhin ein Verschleißteil. Die Lebensdauer hängt dabei stark vom Nutzungsprofil ab: Im Fernverkehr ist angesichts der vergleichsweise wenigen Anfahr- und Schaltvorgänge eine Laufleistung bis zu einer Million Kilometer möglich. Bei einem Einsatz im schweren Baustellenverkehr kann hingegen schon nach 250.000 Kilometern ein Wechsel nötig sein.