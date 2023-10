Für jede spezifische Position einer Werkstätte bietet die Birner Akademie an über 35 Standorten in ganz Österreich zielgruppengerechte Aus- und Weiterbildung in Theorie und Praxis: vom Kfz-Mechaniker über den Werkstätten-Besitzer bis hin zu Mitarbeitern in der Reparaturannahme oder in der Buchhaltung.



Die Schulungen und Trainings umfassen "Hochvoltschulung für Elektrofahrzeuge" oder "komplexe Turbolader-Technik" ebenso wie "Ausblicke in neue und zukünftige Technologien in der Werkstatt". Neu und das Highlight im heurigen Herbst ist die "Kalkulationsschulung", um den Stundensatz für Mechaniker optimal kalkulieren zu können.



In den Schulungen der Birner Akademie, die mit Zertifikaten abschließen, erhalten die Teilnehmer nicht nur umfangreiches Wissen. Auch Trends werden aufgegriffen und die Trainer gehen auf persönliche Anliegen ein. Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Teilnehmer ihre Erfahrungen mit Mitarbeiter anderer Werkstätten austauschen und Probleme und Herausforderungen gemeinsam gelöst werden. Damit bei aller Fortbildung der laufende Betrieb nicht leidet oder gar stillsteht, werden viele der Schulungen auch außerhalb der Arbeitszeit angeboten.